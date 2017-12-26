Патрушев заявил о готовности России делиться с США данными о террористах

2017-12-26 11:36 | www.apa.az | 5

Российские спецслужбы готовы делиться с зарубежными коллегами, в том числе из США, оперативными данными о готовящихся терактах.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В интервью газете «Аргументы и факты» Патрушев в качестве примера позитивного сотрудничества спецслужб назвал предоставление разведслужбами США информации о готовящихся взрывах в Санкт-Петербурге, что помогло предотвратить теракты и задержать подозреваемых.

«В свою очередь, российские спецслужбы при получении оперативных данных о террористических угрозах в отношении США, а также других государств всегда готовы передать их зарубежным коллегам», - сказал Патрушев.