Бакинский автовокзал переходит на усиленный режим работы

2017-12-26 11:30 | www.oxu.az | 4

Комплекс Бакинского международного автовокзала внес изменения в график работы в связи с предстоящими праздниками Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе БМА, с 25 декабря по 4 января Бакинский международный автовокзал будет работать в усиленном режиме.

«С учетом возможного притока пассажиров во время праздников и с целью обеспечения слаженной работы комплекса осуществляется ряд мероприятий. Отметим, что если в настоящее время 300-350 транспортных средств перевозят за день примерно 8,5-9 пассажиров, то в праздники свыше 650-700 рейсов будут перевозить более 16-17 пассажиров. Желающим посетить регионы в праздничные дни рекомендуется купить билеты за несколько дней», - говорится в информации.

Сообщается, что билеты можно приобрести в кассе или онлайн. Для дополнительных вопросов и предложений просьба звонить по номеру 012 406 01 58 (59).

Э.Ш.

