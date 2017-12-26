Полиция Петербурга ищет азербайджанского бизнесмена

2017-12-26 11:36 | www.oxu.az | 5

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает водителя внедорожника Range Rover, который тяжело ранил ножом водителя автобуса, перевозившего детей.

Об этом Oxu.Az сообщает со ссылкой на пресс-службу УМВД по Петербургу и Ленобласти.

Согласно показаниям очевидцев, все началось с того, что иномарка грубо подрезала автобус. Водители обоих транспортных средств вышли на дорогу для выяснения отношений. В ходе завязавшейся драки водитель джипа выхватил нож и несколько раз ударил им водителя автобуса.

Сразу после этого злоумышленник запрыгнул в свою машину и скрылся с места происшествия. Его личность установили весьма быстро благодаря тому, что лицо и номер машины преступника попали в объектив камеры наблюдения. Преступником оказался гражданин Азербайджана Али Мустафаев. По данным полиции, он является предпринимателем и уже давно проживает в Санкт-Петербурге.

Водитель автобуса с колотыми ранами был срочно доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Н.О.

