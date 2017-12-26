Дорожная полиция о «реактивном» автомобиле в Баку – ФОТО

2017-12-26 11:44 | www.oxu.az | 4
В Баку электронный протокол Государственной дорожной полиции вогнал в ступор водителя.
Как передает Oxu.Az, водитель получил электронный протокол за нарушение скоростного режима на дороге Бильгя-Нардаран-Пиршаги.
Согласно протоколу, на данной дороге в направлении Кюрдаханы максимально допустимая скорость составляет 110 км в час, а автомобиль ехал на скорости 623 км в час.
Как сказал заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник Вагиф Асадов, ни один автомобиль не способен ехать на такой скорости, в протоколе есть техническая ошибка:
«В этом электронном протоколе произошла техническая ошибка. Водитель должен обратиться в Управление Государственной дорожной полиции».
Отметим, что 623 км в час – примерная скорость самолета в полете.