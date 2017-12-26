В МИД России объяснил, что турецкие военные делают в Сирии

2017-12-26 11:41 | www.trend.az | 4

Турецкие военные находятся в Сирии в рамках соглашения об обеспечении безопасности зон деэскалации, это временная мера, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сейчас действуют зоны деэскалации, и мы везде подчеркиваем, что это временная мера. Но эти зоны деэскалации мы должны обеспечивать как страны-гаранты, включая Турцию и Иран. В соответствии с подписанными соглашениями, эти зоны деэскалации были созданы на шесть месяцев, но с возможностью пролонгирования в зависимости от ситуации", — сказал он, отвечая на вопрос, когда турецкие военные покинут Сирию.

По словам Богданова, "одновременно мы говорим, что это временная мера, и когда отпадёт необходимость в зонах деэскалации, тогда и мероприятия, связанные с ролью гарантов, должны завершиться".