В Берлине заявили, что не могут представить Турцию и Украину членами ЕС

2017-12-26 11:47 | www.trend.az | 6

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что не может представить Турцию и Украину членами Евросоюза в ближайшие несколько лет.

"Не могу в ближайшие годы представить ни Турцию, ни Украину членами ЕС. Поэтому мы должны обдумать альтернативные формы более тесного сотрудничества", — заявил Габриэль в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает РИА Новости.

По словам Габриэля, в качестве модели для такого сотрудничества может использоваться сделка ЕС и Великобритании по Brexit. "Если мы получим разумное соглашение с Великобританией, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, эта модель может использоваться для других стран, например, для Украины и Турции", — добавил он.