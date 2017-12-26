Российская компания проведет геологоразведочные работы в Узбекистане

2017-12-26 11:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Российская компания "РосГеоПерспектива" проведет геологоразведочные работы по поиску меди и золота на перспективных площадях Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана, сообщают во вторник российские СМИ.

Российская сторона и Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам уже подготовили проект Соглашения по проведению геологического изучения и опытно-промышленной добычи на этих площадях. Кроме того, в стране создана компания Mistog, которая выступит оператором проекта.

Узбекистан со своей стороны планирует предоставить российской компании право пользования этими участками на 5 лет с последующим возможным продлением на срок, необходимый для завершения геологоразведочных работ и организации добычи.

Кроме того, инвестору могут предоставить широкий список льгот и преференций, среди которых освобождение от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей в социальные фонды, а также от таможенных платежей на пять лет.

Окончательный вариант соглашения между сторонами будет утвержден специальным постановлением президента Узбекистана, которое сегодня разрабатывается Госкомгеологии.