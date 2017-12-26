Azer Turk Bank оказал поддержку благотворительной акции «Möcüzə var»

2017-12-26 12:00 | www.oxu.az | 7

Государственный Azer Turk Bank совместно с Həyat Fondu и Beat Group с 23 декабря приступил к проведению в Баку благотворительной акции «Möcüzə var».

Организаторы приглашают всех горожан принять участие в благотворительном мероприятии, которое будет сопровождаться концертами известных исполнителей каждые субботу и воскресенье до 14 января в торговом центре Gənclik Mall.

Помимо этого, будут созданы условия для сбора пожертвований в торговых центрах 28 Mall, Port Baku Mall, супермаркетах Bravo, кинотеатрах CinemaPlus и ресторанах компании Beat Group.

Собранные средства будут направлены на лечение детей, больных лейкемией.

Azer Turk Bank активно поддерживает реализацию различных проектов в сфере социальной ответственности. Участвуя в этом проекте, Банк старается также привлечь внимание общественности к проблемам детей, страдающих от онкологических заболеваний.

75 % акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность на протяжении уже 22 лет, принадлежит Азербайджанскому государству.