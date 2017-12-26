Эксперт: В следующем году могут повысить зарплаты

2017-12-26 12:06 | www.oxu.az | 5

Мы не ожидаем, что повышение минимальной заработной платы со 116 до 130 манатов повлияет на потребительский рынок.

Об этом Oxu.Az сказал экономический эксперт Вугар Байрамов.

По словам В.Байрамова, в если в ближайшие месяцы и произойдет рост цен, то только искусственный:

«Обычно на рынок влияет повышение средней заработной платы, а не минимальной».

В.Байрамов предполагает, что повышение минимально заработной платы создаст предпосылки для повышения зарплат в 2018 году по государственному и другим секторам.

«Повышение минимальной заработной платы формирует базу для работников государственного сектора. Кроме того, учитывая текущие цены на нефть, в следующем году правительству должно хватить средств для повышения зарплат».

Эльвин Ахмедов

