Для Туркменистана сотрудничество со странами СНГ является одним из приоритетов - президент

2017-12-26 12:06 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Для Туркменистана как ассоциированного члена СНГ сотрудничество со странами Содружества является одним из приоритетных направлений внешней политики с учетом статуса постоянного нейтралитета.

Об этом президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал, как сообщает во вторник госагентство "Туркмен довлет хабарлары", в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Констатировав плодотворное партнёрство в рамках ООН, ОБСЕ и ряда других международных организаций, главы государств подчеркнули, что Туркменистан и Россия демонстрируют схожесть или совпадение позиций по многим проблемам мировой политики.

"В данном контексте собеседники подтвердили стремление продолжить доказавшую свою эффективность практику взаимной поддержки в ООН и других авторитетных организациях", - сказано в информации.

Особое внимание было уделено актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный и поддержанный ООН, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена.