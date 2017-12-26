Morgan Stanley: Курс биткойна может упасть до нуля

2017-12-26 12:10 | www.apa.az | 7

Курс биткойна может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства.

Как передает АПА-Экономикс, так считают специалисты инвестбанка Morgan Stanley во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом (James Faucette). Причиной возможного падения курса биткойна может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы. По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткойн принимают только три игрока.