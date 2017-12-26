Министр обороны принял участие в открытии солдатской казармы на передней линии обороны

2017-12-26 12:11 | www.apa.az | 6

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с солдатами, несущими боевое дежурство на передовых позициях на линии противостояния с противником.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, после доклада об оперативной обстановке, Министр обороны поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих в окопах.



Затем генерал-полковник З.Гасанов принял участие в открытии солдатской казармы, построенной для военнослужащих, проходящих службу на передовой линии, и ознакомился с созданными здесь условиями.



Министр обороны передал личному составу поздравления Верховного Главнокомандующего по случаю наступающих праздников, а также от имени главы государства вручил награды и праздничные подарки отличившимся военнослужащим.



Министр обороны еще раз довел до личного состава задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией, и высоко оценил боеспособность и уровень морально-психологической подготовки военнослужащих.