США согласовали сокращение бюджета ООН на 285 миллионов долларов

2017-12-26 12:20 | www.oxu.az | 7

Правительству США удалось согласовать значительное сокращение бюджета Организации Объединенных Наций.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на AP, об этом заявила представитель страны при ООН Никки Хейли, во вторник, 26 декабря.

«Неэффективность и перерасход организации хорошо известны, и мы не позволим использовать щедрость американского народа», - подчеркнула Хейли.

Так, сокращение бюджета ООН будет весьма существенным: он уменьшится на 285 млн долларов в 2018-2019 годах.

Н.О.

