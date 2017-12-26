В руководстве московской "дочки" Международного банка Азербайджана произошли изменения

2017-12-26 12:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Фарган Новрузов назначен новым членом Наблюдательного совета МБА-Москва [“дочка” Международного банка Азербайджана], следует из информации банка, опубликованной на сайте Центра раскрытия корпоративной информации России.

В составе Наблюдательного совета Новрузов, который является руководителем юридической службы МБА-Москва, будет находится сроком на один год.

Он сменит на этом посту Фарида Гашимова, который 22 декабря покинул Наблюдательный совет МБА-Москва.

Отметим, что Гашимов был переизбран на пост члена Наблюдательного совета в сентябре этого года.

Председателем Наблюдательного совета “МБА-Москва” является Заур Гараисаев. В состав НС также входит Агшин Амиров.