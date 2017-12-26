Туркменистан и РФ придерживаются стратегического характера отношений

2017-12-26 12:10 | www.trend.az | 6

АШХАБАД / Trend/ - Президенты Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин обсудили по телефону перспективы двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении туркменского правительства.

Констатировав стратегический характер туркмено-российских отношений, собеседники отметили, что высокий уровень взаимопонимания и доверия будет и далее служить прочной основой для наращивания межгосударственных связей, сказано в информации.

Стороны высказались за упрочение и раскрытие значительного потенциала партнёрства.

«Ярким показателем успешного экономического сотрудничества является результативная деятельность на туркменском рынке российских компаний, а также участие предпринимателей Туркменистана в совместных проектах»,- пишет в своем комментарии государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Собеседники конкретизировали приоритеты, в том числе в политической, торгово-экономической и культурной сферах. В Туркменистане зарегистрировано более 180 предприятий с участием российского капитала.