Rızai: İran, DEAŞ'ın içine bile sızmayı başardı

2017-12-26 12:20 | www.trend.az | 1

İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Devrim Muhafızları’na bağlı “Uçakları Koruma Ordusu”nun 33. kuruluş yıldönümünde bölgesel gelişmleri değerlendirdi.

Devrim Muhafızları’na bağlı “Uçakları Koruma Ordusu”nun 33. kuruluş yıldönümünde konuşan İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran’ın geçen 300 sene boyunca karşılaştığı en büyük sorununun güç alanında ortaya çıkan boşluklar olduğunu belirtti.

Rızai sözlerini şu şekilde sürdürdü: Gücümüzü kaybettiğimiz her dönem, topraklarımız ile mallarımız düşmanlar tarafından yağmalandı ki bu da aslında küresel sulta ekseninin isteği üzerinde gerçekleşmiştir.

İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri, sözlerine şunları da ekledi: İran istihbaratı bölgenin en büyük istihbarat sistemidir. DEAŞ’tan ele geçirilen belgelerin yayınlanması ardından bizim bu terör örgütünün içine sızmayı bile başarabildiğimizi göreceksiniz.

Rızai ilaveten, “İslami İnkılap’ın ardından düşmanlar İran'da oluşan güç alanındaki boşluklar ile ilgili bilgi sahibi olduklarından dolayı art arda ülkeye girmeye başladılar. Ancak yaptığımız en büyük iş, onlara karşılık verilmesini sağlamakla birlikte ülkemizin güç ve güvenlik alanında da asıl konumuna geri götürülmesiydi. Halihazırda da sınırlarımızın ötesinde teröre karşı mücadele ediyoruz zira İran’ın güvenliği bölgedeki ülkelerin güvenliğine bağlıdır” ifadelerinde bulundu.

Mehr Haber Ajansı