Патрушев: Главари боевиков сделали упор на создание автономных ячеек в разных странах

2017-12-26 12:17 | www.apa.az | 7

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что главари мирового терроризма, осознав угрозу уничтожения, сделали упор на создание автономных законспирированных ячеек в различных странах мира.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на ТАСС.

«Главари террористов, осознавая, что им грозит уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять тактику. Делается упор на создание автономных законспирированных террористических ячеек в различных странах мира и широкое распространение радикальной идеологии, - отметил он в интервью газете «Аргументы и факты». - Только «Аль-Каида» по разным оценкам, имеет их в более чем 80 странах мира, в том числе в США и Канаде».

По словам секретаря Совбеза, с 2010 года террористическая активность в России сократилась более чем в 30 раз (с 779 преступлений в 2010 году до 24 в 2017 году), а количество терактов снизилось в 10 раз.

«Вместе с тем в 2017 году в России предотвращено 23 крупных теракта и свыше 60 преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 56 законспирированных ячеек, - добавил он. - Это говорит о том, что отдельные проявления террористической активности в стране остаются, но они имеют свои корни за рубежом».

Патрушев отметил, что террористическая угроза в мире продолжает расти: «Расширяется география террористических атак. Уже более 100 стран испытали на себе их последствия».

Секретарь Совбеза заявил, что в условиях утраты контроля над захваченными территориями в Сирии и Ираке, потери источников финансирования «Исламское государство» постепенно перемещается в другие страны мира: в Ливию, Йемен, Филиппины, Индонезию и другие. Боевики организации укрепляются в Афганистане, откуда они могут просачиваться в Иран, Китай, Индию, Центральную Азию и Россию.

«Приобретенный на Ближнем Востоке опыт показывает, что для борьбы с международным терроризмом недостаточно действий отдельных стран: необходимо сформировать широкий антитеррористический фронт под эгидой ООН», - уверен секретарь СБ России.