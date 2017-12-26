Начато строительство туннеля, который соединит проспекты Зии Буньятова и Гейдара Алиева

2017-12-26 12:18 | www.apa.az | 6

По заказу Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» перед Бакинским Олимпийским стадионом строят новый туннель.

Об этом АПА-Экономикс сказал глава пресс-службы Госагентства Анар Наджафли. По его словам, цель строительства – устранить пробки перед станцией метро «Кероглу» в часы пик: «В частности транспортные средства, едущие с проспекта Зии Буньятова, должны въехать на мост и сделать круг вокруг станции «Кероглу», чтобы продолжить движение в сторону аэропорта. Это и становится причиной пробок на данном участке. Для того, чтобы автомобили могли напрямую проехать на аэропортовскую дорогу со стороны проспекта Зии Буньятова, возводится новый автомобильный туннель. Водители должны будут свернуть вправо от проспекта Зии Буньятова, в направлении Олимпийской деревни, сделать круг и проехать под проспектом Зии Буньятова позади Бакинского олимпийского стадиона в сторону аэропорта».

Представитель структуры сообщил, что общая протяженность туннеля составляет 655 метров, а построить его планируется в течение следующего года.