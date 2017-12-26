Зять Фазиля Мамедова освобожден от должности

2017-12-26 12:28 | www.oxu.az | 6

Зять бывшего министра налогов Фазиля Мамедова, занимавший высокую должность в министерстве, отстранен от должности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, первый заместитель начальника Департамента предварительного расследования налоговых преступлений при Минналогов Намиг Гулиев был отстранен от должности неделю назад.

Супруг сестры Фазиля Мамедова Намиг Гулиев ранее работал советником министра налогов. На должность первого заместителя начальника Департамента предварительного расследования налоговых преступлений был приведен в феврале 2016 года.

Э.Ш.

