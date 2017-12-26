Трое пакистанских военных погибли в перестрелке на линии контроля Индии и Пакистана

2017-12-26 12:38 | www.apa.az | 7

По меньшей мере трое пакистанских военнослужащих погибли, один получил ранения. Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел во вторник в результате перестрелки на линии контроля между Индией и Пакистаном.

«Три пакистанских солдата сегодня были убиты, а один был ранен в результате трансграничного обстрела индийскими силами безопасности вдоль линии контроля», - говорится в заявлении Межведомственной службы по связям с общественностью Пакистана. Обстрел произошел в секторе Рух Чакри в Равлакоте и получил мощный ответ со стороны пакистанских войск.

Как отмечает пакистанская сторона, «именно Индия инициировала неспровоцированное нарушение режима прекращения огня, которое привело к обмену ударами между пограничными войсками двух стран».

Очередной инцидент на линии контроля произошел спустя два дня после того, как в результате обстрела со стороны Пакистана в секторе Кери в штате Джамму и Кашмир был убит майор индийской армии и трое солдат.

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность территории древнего княжества Кашмир с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Сейчас в Кашмире нет государственной границы - его разделяет линия контроля.