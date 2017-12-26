Али Гасанов: К 2020 году в Азербайджане не останется бедных

2017-12-26 12:44 | www.oxu.az | 7

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2017 году и конфликты в мире, Азербайджан продолжил свой путь развития. Мы близки к успешному окончанию года. Конечно же, эти результаты были достигнуты благодаря совместной деятельности президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также за счет точного следования поручениям президента правительством Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью АПА сказал вице-премьер, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

А.Гасанов сказал, что еще в 2008 году во время отчета правительства президент Ильхам Алиев поручил разработать специальную программу по развитию ненефтяного сектора:

«Глава государства тогда сказал, что цена на нефть может упасть. Президент дал указание подготовить программу по развитию ненефтяного сектора. Правительство подготовило такую программу, и под руководством президента началось развитие ненефтяного сектора.

Обратите внимание, цена на нефть упала, конечно, были определенные трудности, но Азербайджан смог сохранить экономическую стабильность. Потому что ненефтяной сектор поэтапно развивался. Сегодня более 60% ВВП приходится на долю ненефтяного сектора. Цена на нефть понизилась в 3-4 раза, если бы президент в то время не сделал этого, то посмотрите, в каком бы мы тогда оказались положении?! Даст Бог, через 2 года, к 2020 году зависимость от нефти будет сведена к нулю. Мы уже близки к этому».

Вице-премьер отметил, что за последние 14 лет Ильхам Алиев обеспечил развитие Азербайджана:

«До 2020 года Азербайджан будет в числе развитых стран. Другое стратегическое направление в деятельности президента связано с устранением бедности. Сегодня уровень бедности составляет 5 процентов. Стратегическое направление – свести к 2020 году уровень бедности к нулю. Иншаллах, к 2020 году уровень бедности будет сведен к нулю, в Азербайджане не останется ни одного бедного человека. Работа в этом направлении успешно продолжается».

Н.О.

