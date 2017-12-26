Валерий Меладзе, Любовь Успенская и Юрий Антонов порадуют бакинских поклонников

2017-12-26 12:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" пройдут творческие вечера известных исполнителей - Валерия Меладзе, Любови Успенской и Юрия Антонова, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Закрытие фестиваля "ЖАРА-2018" обещает быть грандиозным! 29 июля вас ждет творческий вечер Валерия Меладзе, Любови Успенской и Юрия Антонова, а также много других артистов!", - говорится в сообщении на странице фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.