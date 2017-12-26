Прогноз погоды на завтра

2017-12-26 13:00 | www.oxu.az | 4

В среду, 27 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, изморось. Подует переменчивый южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7, днем 9-14, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана 27 декабря в основном осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых местах Большого Кавказа возможны осадки, туман. Подует переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27-29 декабря на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут относительно благоприятными для метеозависимых людей.

Э.Ш.

