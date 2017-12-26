Министр обороны дал поручения в воинской части - ФОТО

2017-12-26 13:11 | www.oxu.az | 5

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с солдатами еще одной воинской части, приняли участие в открытии нового здания штаба и складов для военной техники.

Как сообщили Oxu.Az в Минобороны, заслушав отчет о строительных работах в воинской части министр обороны ознакомился с созданными здесь условиями.

Генерал-полковник З.Гасанов ознакомился со служебными и административными комнатами в штабе, а также со складами для военной техники и автопарком.

Министр обороны еще раз довел до личного состава задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед азербайджанской армией, от имени главы государства поздравил личный состав и вручил отличившимся на службе награды и ценные подарки.

Э.Ш.

