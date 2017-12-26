Завтра в Баку будет ветрено

2017-12-26 13:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром местами ожидаются слабый туман, морось. Южный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7, днем - 9-14, в Баку ночью 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в среду преимущественно без осадков. Западный ветер местами будет усиливаться.