Афганистан и Пакистан создадут пять совместных рабочих групп для нормализации отношений

2017-12-26 13:16 | www.trend.az | 6

Власти Афганистана и Пакистана в ближайшее время создадут пять совместных рабочих групп для нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил журналистам во вторник глава МИД Китая Ван И, комментируя итоги переговоров делегаций Кабула и Исламабада в Пекине, сообщает ТАСС.

"В ходе переговоров в Пекине пакистанская сторона представила Афганистану важный план по нормализации двусторонних отношений, предусматривающий меры по усилению солидарности двух государств, - сообщил Ван И на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана Салахуддином Раббани и Хаваджей Мухаммадом Асифом. - Ожидается, что в соответствии с этой программой будут созданы пять двусторонних рабочих групп по развитию сотрудничества между Афганистаном и Пакистаном в области политики, экономики, национальной обороны, разведки и решения проблемы беженцев".

По словам Ван И, Афганистан и Пакистан договорились "с максимальной оперативностью" улучшить двусторонние контакты, приступить к строительству добрососедских отношений ради обоюдной выгоды. "Представители обоих государств на переговорах заняли единую позицию, выразив решимость не допустить, чтобы какая бы то ни было сила [группировка] обосновалась на их территории, нанося ущерб противоположной стороне. Кабул и Исламабад выразили готовность путем всеобъемлющего диалога урегулировать обоюдные проблемы, устранить существующие двусторонние разногласия", - добавил китайский дипломат.