Бывшему депутату снизили срок заключения

2017-12-26 13:19 | www.oxu.az | 6

В Бакинском апелляционном суде прошло судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении бывшего депутата Дуньямина Халилова, обвиняемого в присвоении денежных средств, и других лиц.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Гаиля Мамедова было объявлено решение. Согласно решению, срок заключения для Дуньямина Халилова был снижен 13 лет до 12 лет и 9 месяцев.

Было принято решение о снижении срока заключения для Мансура Зейналова с 5 лет до 4 лет и 6 месяцев.

Апелляционная жалоба остальных лиц не была обеспечена.

Д.Халилов хотел для себя оправдательного приговора.

Отметим, что Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Д.Халилова к 13 годам лишения свободы.

Обвиняемые Мансур Зейналов и Сейфулла Сейфуллаев были лишены свободы на срок 5 лет, Фархад Амирасланов – на 4 года. Они были арестованы в зале суда.

Шакир Мусаев, Руслан Аскеров, Рауф Алиев были приговорены к 2 годам лишения свободы условно.

Кроме того, был удовлетворен гражданский иск Департамента налогов против Д. Халилова. Было принято решение взыскать с Д. Халилова 1 млн. 752 тысячи манатов и посадить их на государственный счет.

Согласно приговору, задолженности Д. Халилова перед государством были погашены за счет квартиры в Ясамальском районе и земельных участков в Гахском районе.

Кроме того, было принято решение о взыскании в общем и индивидуальном порядке с обвиняемых лиц вместе с Д. Халиловом средств в размере более 50 млн. манатов и переводе их на государственный счет.

Гражданские иски против других обвиняемых лиц также были удовлетворены.

Напомним, с лета 2015 года начался процесс ареста лиц, взявших кредиты в МБА. В связи с этим были задержаны несколько бизнесменов. Владелец Globus Plaza Дуньямин Халилов также обвиняется в мошенничестве. Он был задержан в феврале прошлого года в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Решением Наримановского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Д.Халилову было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.

Другими обвиняемыми являются Фархад Ахмедов, Сейфулла Сейфуллаев, Шакир Мусаев, Руслан Исмаилов, Мансур Зейналов и Рауф Алиев. В их отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. В общей сложности они обвиняются в присвоении 50 миллионов манатов.

Э.Ш.

