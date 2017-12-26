Китайская делегация приняла участие во встрече руководителей законодательных органов 6 государств

2017-12-26 13:27 | www.trend.az | 5

На прошедшей 24-25 декабря в пакистанском Исламабаде встрече руководителей законодательных органов шести стран состоялось обсуждение двух основных тем - борьбы с терроризмом и транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, а также была принята Исламабадская декларация. Во встрече принял участие возглавлявший китайскую делегацию заместитель председателя ПК ВСНП Чжан Пин.

Чжан Пин на встрече отметил, что терроризм является общей угрозой для безопасности стран данного региона и международного сообщества, недостаточность транспортно-коммуникационной взаимосвязанности является важным фактором, ограничивающим развитие каждой страны. Китайская сторона намерена совместно со всеми странами наращивать сотрудничество по борьбе с терроризмом, поддерживать мир и спокойствие в регионе, ускоренно продвигать строительство "Пояса и пути", реализовывать транспортно-коммуникационную взаимосвязанность, сотрудничество и взаимный выигрыш, совместно формировать сообщество с единой судьбой для всего человечества.

Чжан Пин также провел отдельные встречи со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Айязом Садиком и спикером Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом, на которых состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям, обмену между законодательными органами и представляющим взаимный интерес вопросам.