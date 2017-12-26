Новые назначения от Ильхама Алиева – СПИСОК

2017-12-26 13:34 | www.oxu.az | 5
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фахри Хангусейн оглы Кязымова председателем правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.
Как передает Oxu.Az, Кабмину поручено в течение двух месяцев подготовить предложения об адаптации актов президента Азербайджанской Республики к данному распоряжению.
Другим распоряжением главы государства следующие лица назначены членами попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда:
Севиндж Гасанова – заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Эмин Гусейнов – заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
Идрис Исаев – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Вадим Хубанов – заместитель председателя Центробанка Азербайджанской Республики.
Кямиль Гейдаров - заведующий сектором монетарных и фискальных вопросов Отдела по экономической политике и вопросам промышленности Администрации президента Азербайджана.