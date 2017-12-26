Новые назначения от Ильхама Алиева – СПИСОК

2017-12-26 13:34 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фахри Хангусейн оглы Кязымова председателем правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Как передает Oxu.Az, Кабмину поручено в течение двух месяцев подготовить предложения об адаптации актов президента Азербайджанской Республики к данному распоряжению.

Другим распоряжением главы государства следующие лица назначены членами попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда:

Севиндж Гасанова – заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Эмин Гусейнов – заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Идрис Исаев – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Вадим Хубанов – заместитель председателя Центробанка Азербайджанской Республики.

Кямиль Гейдаров - заведующий сектором монетарных и фискальных вопросов Отдела по экономической политике и вопросам промышленности Администрации президента Азербайджана.

Э.Ш.

