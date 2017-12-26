В Баку приедет исполнитель главных ролей "Зита и Гита", "Месть и закон", "Вечная сказка любви" …(ФОТО)

2017-12-26 13:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Pullman 27 декабря пройдет встреча со звездой индийского кинематографа, всемирно известным актером Дхармендра, посвященная презентации документального фильма "Посол любви", сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Индии в Азербайджане. Мероприятие посвящено 25-летию установления дипломатических связей между странами, и в рамках мостов культуры между Азербайджаном и Индией.

Дхармендра (урождённый Дхарам Сингх Деол, 8 декабря 1935 года, Пхагвара, Пенджаб, Индия) - индийский киноактёр, продюсер, политик. Обладатель Падма Бхушан, третьей по величине гражданской награды в Индии, а также нескольких премий за вклад в индийский кинематограф.

Актер сыграл в множестве фильмов, среди которых наиболее известные "Цветок и камень", "Зита и Гита", "Любимый Раджа", "Месть и закон", "Король джунглей", "Вечная сказка любви" "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Как три мушкетёра", "Самрат" и т.д.

Его первой женой была Пракаш Каур, они поженились в 1954 году в возрасте 19 лет. Его второй брак был с известной актрисой Хемой Малини. Считается, что они полюбили друг друга на съемках фильма «Месть и закон» (1975), хотя они снимались вместе и раньше («Любимый Раджа» 1972 год, «Зита и Гита» 1972 год).