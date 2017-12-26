Учрежден Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд

2017-12-26 13:46 | www.apa.az | 5

ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» преобразовано в Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд. Как передает АПА-Экономикс, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение 3 месяцев представить президенту Азербайджана предложения в связи с приведением актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с данным указом, в течение 3 месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать об этом президента Азербайджана, а также держать под контролем приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение 5 месяцев проинформировать об этом президента Азербайджана.