В Азербайджане создан новый фонд – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

2017-12-26 13:49 | www.oxu.az | 5

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №661 от 27 октября 2015 года «О создании ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд».

Как передает Oxu.Az, согласно изменениям, ликвидируются 1-ая, 2-ая и 7-ая части указа, а также пункты 3.1 – 3.4, 3.6, 4.1 и 5.1; в пункте 3.5 слово «Общества» заменяется словами «Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (после этого – Фонд)»; в пункте 4.8 слово «Общества» заменяется словом «Фонд».

Кабинету министров и Министерству юстиции поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Э.Ш.

