В Петербурге завели дело после нападения на водителя автобуса с детьми

2017-12-26 13:50 | www.apa.az | 7

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как автомобилист ранил ножом водителя автобуса, перевозившего школьников в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.



Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», ранее представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сказал, что полиция устанавливает местонахождение водителя иномарки, который ранил ножом водителя автобуса в Петербурге. По данным местных СМИ, мужчина напал с ножом на водителя детского автобуса на Октябрьской набережной прямо на глазах у его маленьких пассажиров. После инцидента детей доставили в администрацию Невского района.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «Покушение на убийство», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером в понедельник в ходе дорожного конфликта 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана, вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозящего школьников, их родителей и учителей в город Кировск Ленинградской области.

В ведомстве полагают, что Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами. Сообщается, что нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover, а потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован, он находится в реанимации.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и местонахождения Мустафаева и его соучастницы, добавили в СК.