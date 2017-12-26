Рынки Армении напоминают похоронное бюро

2017-12-26 13:55 | www.trend.az | 6

«На рынках Армении нет предпраздничного ажиотажа. На фурах мы привезли товаров на 1-2 млн драмов ($2000-4000), но в день даже на 20 тыс ($40) не продаем», – в беседе с армянскими СМИ пожаловались рыночные продавцы.

По их словам, товар не дорог, но в то же время и недоступен для многих покупателей.

«У нас есть яблоки от 500 до 1500 драмов ($1-3) за килограмм, груши – по 1000-2000 драмов ($2-4), гранаты за 800 драмов($1,70), но люди и не заходят на рынок, на руках у людей нет денег, как им делать покупки?», – подчеркнул один из торговцев.

«Рынок напоминает похоронное бюро – никто не заходит, ничего не покупают», – добавил другой торговец.

Редкие покупатели в свою очередь подчеркнули, что товары дороги, вот они для праздничного стола и покупают только продукты первой необходимости. В особенности дорого мясо.