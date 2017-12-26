В Азербайджане объединены Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонды

2017-12-26 13:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана «О создании ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» от 27 октября 2015 года.

Согласно изменениям, аннулируются части первая, вторая и седьмая, а также пункты 3.1 – 3.4, 3.6, 4.1 и 5.1 указа; в п. 3.5 слово «Общества» заменяется словами «Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики (далее – Фонд)"; в п. 4.8 слово «Общества» заменяется словом «Фонда».

Кабмину поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.