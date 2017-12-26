Бакинский автовокзал будет работать в усиленном режиме

2017-12-26 14:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзал до четвертого января будет работать в усиленном режиме, сообщили Trend во вторник в этой структуре.

Было отмечено, что с целью обеспечения слаженной работы автовокзала в преддверии праздников осуществляется ряд мер.

Если на сегодня в течение дня посредством 300-350 транспортных средств перевозится примерно 8,5 - 9 тысяч пассажиров, то в предпраздничные дни планируется перевезти свыше 16-17 тысяч пассажиров посредством более 650-700 рейсов, сообщили в структуре.

Пассажирам, собирающимся на праздники выехать в регионы страны, рекомендуется приобретать билеты заранее, за несколько дней вперед. Билеты можно приобрести как в кассах, так и в режиме онлайн.