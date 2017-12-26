Страны Азии будут доминировать в мировой экономике

2017-12-26 14:14 | www.oxu.az | 6

Растущее влияние экономик крупнейших экономик Азии продолжит увеличиваться в 2018 году и в последующий период, согласно данным, которые подчеркивают значение азиатского региона в ближайшие 10 лет.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Bloomberg.

В докладе лондонского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBM) говорится о том, что Индия в следующем году станет пятой по величине экономикой мира, опередив Великобританию и Францию. К 2027 году экономика Индии опередит и Германию, заняв третье место.

В 2032 году три из четырех крупнейших экономик будут азиатскими - Китай, Индия и Япония - и к тому времени Китай также настигнет США, чтобы занять первое место. Прогресс Индии не остановится на этом, согласно CEBR, специалисты которого видят, что страна займет первое место во второй половине века.

Также к 2032 году Южная Корея и Индонезия войдут в первую десятку, вытеснив группу из «группы семи» Италию и Канаду.

Н.О.

