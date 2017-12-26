США добились сокращения бюджета ООН почти на $300 млн

2017-12-26 14:13 | www.trend.az | 4

США добились существенного сокращения бюджета ООН на 2018-2019 годы. Постпредство США при ООН сообщило, что бюджет Всемирной организации урезан на $285 млн.

Сокращения также коснулись ряда функций по управлению и поддержке ООН, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

Пока не ясно, как общее сокращение бюджета скажется на размерах взноса в него США.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что "неэффективность и чрезмерные расходы" ООН общеизвестны и что непозволительно злоупотреблять "щедростью американского народа".