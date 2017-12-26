EMİN: Скоро Нардаран превратится в Майами (ВИДЕО, ФОТО)

2017-12-26 14:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Гостем новогоднего выпуска популярной передачи "Пятый элемент" стал известный азербайджанский певец и композитор, лауреат множества российских и зарубежных премий EMİN (Эмин Агаларов). Передача выйдет в эфире телеканала ATV 29 декабря в 23:00, сообщает Trend Life.

Ведущие передачи - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли). В беседе с ведущими EMİN рассказал об интересных моментах из жизни и творчества, о предстоящем традиционном международном фестивале "ЖАРА", поделился планами на будущее.

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