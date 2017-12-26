В Жамбылской области Казахстана стабилизируют цены на продукты

2017-12-26 14:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Администрация Жамбылской области Казахстана работает над стабилизацией цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Стабилизация цен на продукты первой необходимости и на непродовольственные товары, а также деятельность соответствующих органов по предотвращению повышения цен, обсуждались на совещании в областном управлении Жамбылской области Казахстана.

По данным областного управления сельского хозяйства, в начале 2017 года в регионе подписаны трехсторонние меморандумы по установлению стоимостных индикаторов.

За счет того, что 11 видов товаров в жамбылских магазинах подорожали с начала года, уровень индикаторов повысился с 0,4 процента до 2,8 процента, передают казахские СМИ.

Отмечено, что основной причиной повышения послужил имевший место импорт овощей и фруктов.

«Когда повышается цена на гречку или другие крупы, то можно понять и объяснить это тем, что это привозной товар, - сказал руководитель Жамбылской области Карим Кокрекбаев на совещании руководящего аппарата области. - Но в случае подорожания продуктов, которые производятся в нашей области, подобные оправдания неуместны. Роста цен на местные продукты не должно быть. Скоро Новый год, и тем более нельзя поднимать цены. Необходимо принимать во внимание уровень доходов населения и обращать больше внимания на цены социально значимых продуктов».