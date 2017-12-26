Получить удостоверение личности станет еще проще

2017-12-26 14:30 | www.oxu.az | 5

Каждый гражданин Азербайджана в скором времени сможет получить удостоверение личности в любом центре Службы ASAN, независимо от регистрации.

Как передает Oxu.Az, об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Инам Керимов.

И.Керимов отметил, что территориальное ограничение на получение удостоверений личности в центрах Службы ASAN может быть устранено после открытия регионального центра ASAN в Мингячевире.

Глава агентства также дал информацию о центрах, которые будут открыты в 2018 году:

«В следующем году ожидается открытие региональных центров ASAN в Шеки, Мингячевире и Имишли, будут заложены фундаменты еще нескольких центров».

Н.О.

