Песков рассказал о готовящемся неформальном саммите СНГ

2017-12-26 14:22 | www.trend.az | 5

Неформальный саммит Содружества независимых государств — хорошая возможность обменяться мнениями по итогам председательства России в организации в 2017 году, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Интеграционные процессы и в рамках СНГ, и в рамках ЕврАзЭС остаются одними из приоритетов внешнеэкономической политики России. Об этом неоднократно говорил президент. Кроме того, Россия, конечно, завершает свое председательство в Содружестве независимых государств в 2017 году, и будет хорошая возможность обменяться мнениями по итогам председательства России. Состоится сама неформальная встреча, и затем главы государств продолжат общение в неформальной обстановке", — сказал Песков.