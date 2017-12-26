UNEC на пути превращения в предпринимательский университет: "Экосистема инновационных стартапов" (ФОТО)

2017-12-26 14:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялась встреча со студентами, посвященная развитию инновационного предпринимательства, говорится в сообщении вуза, распространенном во вторник.

Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов, обратив внимание на то, что руководимый им вуз нацелен на развитие модели предпринимательского университета, он рассказал о реализуемых в этом направлении проектах. Мурадов напомнил, что UNEC приступил к стратегическому сотрудничеству с деловым миром и рассказал о сущности платформы UNEC2B.

По его словам, человеческий капитал играет важную роль в развитии модели предпринимательского университета. В этом контексте Мурадов высоко оценил потенциал студентов UNEC. В соответствии с предпринимательской моделью UNEC, продолжи ректор, основу инновационного предпринимательства составит организация студенческих стартапов.

Затем директор Школы бизнеса UNEC Асаф Асадов выступил с презентацией по теме «Развитие инновационного предпринимательства в UNEC: Экосистема инновационных стартапов». Он раскрыл студентам три наиболее важных фактора достижения успеха в создании стартапов: «Сущность инновационной идеи, превращение ее вначале в прототип, а затем в коммерческий продукт и создание устойчивой команды, члены которой дополняют друг друга знаниями и способностями».