Перуанцы протестуют против помилования экс-президента – ВИДЕО

2017-12-26 14:40 | www.oxu.az | 5

Более 5 тысяч человек протестуют в столице Перу Лиме против решения главы государства Пабло Кучински о помиловании экс-президента Альберто Фухимори, который отбыл 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, несколько их были задержаны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Более 5 тысяч манифестантов собрались в центре Лимы… выступая против помилования Альберто Фухимори президентом Педро Кучински, объявленного в воскресенье», - сообщает радиостанция RPP.

Ранее сообщалось, что экс-президент Перу Альберто Фухимори, отбывавший 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, в воскресенье был помилован главой государства Педро Кучински. Отмечалось, что Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей у него болезни.

Н.О.

