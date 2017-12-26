Казахстан и Кыргызстан могут увеличить товарооборот до миллиарда долларов к 2020 г.

2017-12-26 14:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Казахстану и Кыргызстану необходимо расширить объем двусторонней торговли, с увеличением взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2020 году. Об этом сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Астане, передает во вторник пресс-служба президента Казахстана.

“В целях улучшения инвестиционного сотрудничества и активизации торгово-экономических отношений мы обсудили возможность создания Делового совета Казахстана и Кыргызстана, который позволит укрепить прямые контакты между хозяйствующими субъектами наших стран”, - сказал президент Казахстана.

Вместе с тем Нурсултан Назарбаев подчеркнул значимую роль Казахстана в качестве одного из ключевых инвесторов кыргызской экономики и отметил важность создания благоприятных условий для инвестиций.

Стороны уделили внимание также теме водно-энергетического сотрудничества, подтвердив общность водных ресурсов трансграничных рек для всех стран региона.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил важность обеспечения региональной безопасности и взаимодействия в рамках международных организаций.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков пригласил президента Казахстана посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом, в рамках которого планируется проведение очередного заседания высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.