Таджикистан хочет взымать налоги с Google, Apple, Microsoft и Facebook

2017-12-26 14:36 | www.trend.az | 6

Глава налогового комитета Таджикистана Нусратулло Давлатзода предложил взимать налог с иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги, сообщает Sputnik Таджикистан.

Руководитель ведомства считает, что налоги с таких сервисов, как Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo и других, могут ощутимо пополнить бюджет.

"Нужно внести изменения в налоговое законодательство, предусматривающие уплату НДС для иностранных компаний, которые предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам", — говорится в письме на имя президента страны Эмомали Рахмона.

Давлатзода привел в пример, где "Google и еще 100 международных компаний платят налоги".

По его словам, "налоги сервисов Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo, Bing и другие за три месяца этого года пополнили бюджет России на 2 миллиарда рублей".