В Дубае задержали авиарейсы из-за сильного тумана

2017-12-26 14:42 | www.trend.az | 5

Сильный туман, сохраняющийся в ОАЭ с пятницы, вновь вызвал задержки и отмены авиарейсов в Дубае.

По сообщению Национального центра метеорологии, туман будет держаться ещё в течение нескольких дней. Согласно прогнозам синоптиков, туман сохранится в ОАЭ по пятницу включительно, передает РИА Новости.

Согласно сайту Dubaiairports.ae, с утра вторника были задержаны или отменены многие рейсы, в том числе из Европы. Сайт Flightradar24.com также свидетельствует о задержках и отменах рейсов разных авиакомпаний.