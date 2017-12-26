Azercell приступила к тренингам по кибербезопасности (ФОТО)

2017-12-26 14:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Azercell Telecom, уделяющая особое внимание защите детей в интернете, а также внедрившая в последние годы ряд новшеств в этой области, приступила к реализации нового проекта. Компания уже начала тренинги по вопросам кибербезопасности для учеников, учителей и родителей в бакинских школах.

В рамках сотрудничества с центром развития учителей Азербайджана компания в первую очередь провела тренинги по теме "Интернет-безопасность и цифровое гражданство" в средней школе №6 города Баку.

Центр развития учителей Азербайджана, учрежденный европейским азербайджанским обществом в 2014 году, проводит тренинги по современным методам преподавания для местных учителей, руководителей школ и других работников в области образования, организует конференции и мероприятия, направленные на все сферы образования.

Программа в первую очередь подчеркивает тот факт, что мы не можем «убежать» от технологий, коснувшись таких важных вопросов, как угрозы, с которыми могут столкнуться школы, студенты и их семьи в этой реальности, а также способов предотвращения этих угроз или устранения проблем. В рамках программы также предоставлены практические советы по безопасному использованию интернета учениками, распознавание и способы борьбы с внешкольными угрозами, осветив темы, в которых ученики, учителя и родители нуждаются больше всего. В последний день на тренингах, состоявшихся 12-16 декабря, также приняли участие и родители. Проведение очередного тренинга запланировано в школах № 189-190. Для сведения отметим что, начиная со следующего года тренинги пройдут и в регионах.

Следует отметить, что для обеспечения безопасности детей в сети интернет два года назад Azercell Telecom предоставила в пользование программу "Azercell Plus Безопасность", в состав которой входят услуги "Универсальная Защита", "Защита для Android", "Родительский контроль".