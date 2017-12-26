Бои на пакистано-индийской границе: есть убитые

2017-12-26 14:56 | www.oxu.az | 7

В результате перестрелки на линии контроля между Индией и Пакистаном по меньшей мере трое пакистанских военнослужащих погибли и один получил ранения, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Три пакистанских солдата сегодня были убиты и один ранен в результате трансграничного обстрела индийскими силами безопасности линии контроля», - говорится в заявлении Межведомственной службы по связям с общественностью Пакистана. Обстрел произошел в секторе Рух Чакри в Равлакоте и получил мощный соответствующий ответ со стороны пакистанских войск.

Как отмечает пакистанская сторона, «именно Индия инициировала неспровоцированное нарушение режима прекращения огня, которое привело к обмену ударами между пограничными войсками двух стран».

Очередной инцидент на линии контроля произошел спустя два дня после того, как в результате обстрела со стороны Пакистана в секторе Кери в штате Джамму и Кашмир были убиты майор и трое солдат индийской армии.

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность территории древнего княжества Кашмир с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Сейчас в Кашмире нет государственной границы - его разделяет линия контроля.

С.Б.

