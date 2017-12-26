В Куала-Лумпуре состоялся бизнес-семинар по ведению бизнеса в Таджикистане

2017-12-26 14:50 | www.trend.az | 5

В городе Куала-Лумпур по инициативе Посольства Республики Таджикистан в Малайзии состоялся Бизнес-семинар под названием “Бизнес-диалог: Ведение бизнеса в Таджикистане” в сотрудничестве с Региональным отделением частного сектора Банка Исламского Развития и Корпорацией международной торговли Малайзии (MATRADE).

Как сообщили в МИД Таджикистана, в мероприятии выступили заместитель исполнительного директора Корпорации международной торговли Малайзии — Шаримахтан Мат Салех, Региональный Директор частного сектора Банка Исламского Развития Ахмед Абдул Халид и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Малайзии Музаффар Мухаммади, передает Khovar.

Выступившие представили объёмную информацию о состоянии двусторонних отношений обоих государств в сфере экономики, торговли и инвестиций, о льготах для облегчения ведения бизнеса в Таджикистане и возможностях экономики и инвестирования в Таджикистане.